La patronal anima a disfrutar del centollo y la cocina grovense
Una vez finalizadas las jornadas de exaltación del «rey del marisco» aún puede saborearse en los restaurantes
También es posible adquirirlo en la plaza de abastos y las pescaderías
Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) hace un balance «muy positivo» de las jornadas de exaltación del centollo que promovió en las últimas semanas.
Y aprovecha la ocasión para recordar que el «rey de los mariscos» sigue muy presente en la localidad, tanto en los hoteles y restaurantes como en la lonja, pescaderías y plaza de abastos.
De este modo la patronal insiste en promocionar la marca Centolo do Grove, creada hace años por la cofradía para distinguir el crustáceo subastado en su «rula», y anima a los arousanos a saborear la preciada cocina meca.
En lo relativo al balance de la Festa da Centola que llevó a cabo prácticamente desde que abrió la veda, la entidad que preside José Besada destaca las actuaciones de la charanga Noroeste y los grupos folclóricos Paradanda y Cantodorxo. Como también los Cantos de Taberna llevados a cabo por el grupo local @deViño.
Dicho lo cual, Emgrobes sostiene que «muchos visitantes acudieron a O Grove a disfrutar del paisaje y la gastronomía, degustando centollo en diferentes preparaciones en las taperías y restaurantes participantes».
Parece ser que muchos de ellos registraron «un lleno total» durante el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, «sobre todo en los hoteles con Spa».
De este modo Emgrobes quiere incidir en el efecto desestacionalizador de las jornadas del centollo, incluso cuando se llevan a cabo bajo unas condiciones meteorológicas adversas.
El II Congreso Internacional de Micología y el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas contribuyeron a engrandecer el programa de las jornadas y a generar ambiente y riqueza en la villa.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova
- El debilitamiento del episodio tóxico habilita tres polígonos bateeiros más en las rías gallegas