La patronal anima a disfrutar del centollo y la cocina grovense

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) hace un balance «muy positivo» de las jornadas de exaltación del centollo que promovió en las últimas semanas.

Y aprovecha la ocasión para recordar que el «rey de los mariscos» sigue muy presente en la localidad, tanto en los hoteles y restaurantes como en la lonja, pescaderías y plaza de abastos.

De este modo la patronal insiste en promocionar la marca Centolo do Grove, creada hace años por la cofradía para distinguir el crustáceo subastado en su «rula», y anima a los arousanos a saborear la preciada cocina meca.

Miembros de la asociación Cantodorxo. / FdV

En lo relativo al balance de la Festa da Centola que llevó a cabo prácticamente desde que abrió la veda, la entidad que preside José Besada destaca las actuaciones de la charanga Noroeste y los grupos folclóricos Paradanda y Cantodorxo. Como también los Cantos de Taberna llevados a cabo por el grupo local @deViño.

Dicho lo cual, Emgrobes sostiene que «muchos visitantes acudieron a O Grove a disfrutar del paisaje y la gastronomía, degustando centollo en diferentes preparaciones en las taperías y restaurantes participantes».

Participantes en el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas durante las visitas turísticas organizadas a lugares como O Grove, Pontevedra, Combarro, Santiago y Lalín. / Cofradía do Centolo Larpeiro / Ceuco

Parece ser que muchos de ellos registraron «un lleno total» durante el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, «sobre todo en los hoteles con Spa».

De este modo Emgrobes quiere incidir en el efecto desestacionalizador de las jornadas del centollo, incluso cuando se llevan a cabo bajo unas condiciones meteorológicas adversas.

El II Congreso Internacional de Micología y el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas contribuyeron a engrandecer el programa de las jornadas y a generar ambiente y riqueza en la villa.