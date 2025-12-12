La OPP Parquistas de Carril avanza en los planes de trazabilidad de la almeja

El centro de clasificación, manipulación, envasado, almacenamiento, promoción y venta de bivalvos creado por la OPP-89 en el muelle vilagarciano de O Ramal, con una inversión de alrededor de 2 millones de euros, acogió una asamblea en la que se incluyó una sesión formativa dirigida a los socios y centrada en las nuevas estrategias europeas de acuicultura.

En la misma se abordaron diferentes líneas de acción emprendidas con financiación comunitaria y autonómica dentro del Plan de Producción y Comercialización (PPYC) de la OPP-89, del que nacieron las dos naves de O Ramal que ahora son la nueva casa de los parquistas.

Un PPYC que pretende desarrollar la producción de la entidad y adaptarla a las exigencias del mercado. De ahí el estudio para garantizar la trazabilidad de la afamada Ameixa de Carril que se presentó en el citado encuentro de asociados en O Ramal.

La asamblea presidida por José Luis Villanueva Vicente. / FdV

Del mismo se desprende que «el análisis elemental de la concha puede ser utilizado en la discriminación de muestras de diferentes orígenes geográficos».

Pero también que se puede diferenciar el origen geográfico de almeja japónica «de los polígonos 3, 4 y 6, con una tasa de éxito del 88,9%». Al igual que se puede discriminar el origen geográfico de la misma especie cultivada en los polígonos de Carril, de Rianxo y del estuario del Tajo «con una tasa de asignación del 87,3%».

Alimentación natural

Ese estudio se presentó bajo el título de «Demostración de la alimentación natural y sostenible de la Ameixa de Carril», y corrió a cargo de Fernando Ricardo, investigador del departamento de Biología de la Universidad de Aveiro, y María Luz Pérez-Paralle Mera.

El abogado Benito Vidal Torrado, redactor del código de buenas prácticas. / FdV

Esta última es la misma representante del Instituto de Investigación del Medio Acuático para una Salud Global (iArcus) y del departamento de Bioquímica y Bioloxía Molecular de la Universidad de Santiago que disertó ante los parquistas sobre la estrategia nacional diseñada al abrigo de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura.

Los retos

A ese mismo departamento pertenece Rodrigo Burgos-Vega, un experto en acuicultura sostenible a nivel internacional que habló sobre los retos del sector y la defensa de los intereses de los asociados a la OPP-89 ante diferentes organismos.

También intervino el abogado Benito Vidal Torrado, redactor del código de buenas prácticas en gestión de la OPP, para asesorar a los presentes en relación con ello y los reglamentos europeos de acuicultura sostenible.

Eliminación de algas

En definitiva, que los socios de la entidad que preside José Luis Villanueva Vicente pudieron familiarizarse en las naves de O Ramal con su Plan de Producción y Comercialización (PPYC), entre cuyos objetivos está tanto el desarrollo de acciones de acuicultura sostenible como el diseño de un sistema de gestión para eliminar las algas que afectan a los parques de cultivo trabajados desde embarcaciones.

Ritmo frenético de los parquistas de Carril / IÑAKI ABELLA

El mismo plan que vela porque las actividades de los parquistas se ajusten a los planes estratégicos nacionales y favorece la participación de la OPP en la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura.

Otra de las metas del PPYC es favorecer iniciativas para «garantizar que los productos de origen pesquero utilizados para la alimentación en la acuicultura provengan de pesquerías gestionadas de forma sostenible».

Logística

Al igual que trata de mejorar las condiciones de comercialización de los productos de acuicultura de los asociados y aspira a mejorar la logística de entrada de productos por mar al centro de clasificación, aumentando tanto la capacidad de clasificación como la de logística, promoción y venta de los productos.

«Contribuir al abastecimiento de alimentos y la promoción de unos niveles elevados de calidad y seguridad alimentarias», la «creación de empleo en el entorno» de los parques y convertir O Ramal en un centro de interpretación de la Almeja de Carril son otras metas perseguidas con el PPYC.