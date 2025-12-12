O Salnés licencia a 15 nuevos pilotos de dron con IA

El programa de empleo de O Salnés ha licenciado a una nueva remesa de 15 pilotos de dron con certificación oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para volar en cualquier país de Europa.

En esta edición se incluyeron novedades, como una apuesta mayor por las aplicaciones de la IA, aprendiendo los alumnos a manejarlos directamente con las manos, sin mando de por medio.

La integración de esta tecnología «está transformando por completo el sector de los drones, abriendo nuevas posibilidades en ámbitos como la inspección industrial, la gestión ambiental, la seguridad, la logística y las emergencias», explicaron sus responsables.

Así, no solo mejora las capacidades técnicas de las aeronaves no tripuladas sino que abre nuevas oportunidades laborales y formativas, que es el propósito del programa. De hecho, le ven posibilidades en la propia comarca, con su empleo en la monitorización de cultivos, la realización de entregas o ayudar en la gestión de emergencias.

Un momento del manejo de drones sin mandos, con las manos. / Iñaki Abella

También en vigilancia y, de hecho, alumnos de anteriores ediciones trabajan en la seguridad de bateas, entre otras cosas. Esto también fue posible gracias a las prácticas en empresas que siempre acompañan a las formaciones.

En el caso de estos 15 alumnos, las empezarán en enero. El Programa Integrado de Emprego se encuentra en su decimocuarta edición y cuenta con financiación de la Xunta. Empezó hace un par de meses con cien beneficiarios que realizan diferentes formaciones en nichos profesionales, recibiendo también otras acciones para completar su perfil al máximo y ser los mejores candidatos en el mercado laboral.