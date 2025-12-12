O Grove repara sus paseos en invierno

El pasado verano fueron muchas y muy duras las críticas por el abandono de paseos, miradores y accesos a las playas en el Concello de O Grove. El deterioro era preocupante y la imagen proyectada resultaba lamentable, como denunciaban vecinos, turistas y empresarios.

Fue en agosto, con el pueblo lleno de turistas hasta la bandera, cuando el alcalde, José Cacabelos, anunció «un plan para este invierno de más de 140.000 euros exclusivo para mejorar pasarelas y 60.000 euros más para cambiar toda la cartelería de playas».

El regidor reconocía así el preocupante deterioro de algunas estructuras, y justificaba la falta de soluciones diciendo: «Anunciar en agosto que en invierno nos vamos a centrar en la mejora de playas puede resultar paradójico, pero los tiempos en política son los que son, y dependemos de subvenciones, licitaciones y demás».

La balaustrada repuesta en San Vicente do Mar. / FdV

De este modo, en declaraciones a FARO DE VIGO, Cacabelos explicaba hace cuatro meses que el Concello no había podido actuar antes para corregir las deficiencias detectadas a causa de «las enormes dificultades administrativas que hemos tenido para afrontar la contratación de personal» y, sobre todo, por la tardanza o carencia de subvenciones.

Es ahora, a las puertas de Navidad y del invierno, cuando el alcalde retoma aquel anuncio y presenta las mejoras introducidas ya. Algunas de ellas en zonas estratégicas cuyo pésimo estado fue denunciado hasta la saciedad por este diario, como eran el mirador sobre la ensenada de A Lanzada, el paseo que avanza desde Pedras Negras hacia A Barrosa e incluso el mirador de Con da Hedra y su entorno.

Representantes del Concello y la comunidad de montes, en Con da Hedra. / FdV

Respecto a esto último, Cacabelos acudió al lugar hace días, acompañado del concejal Juan Otero y miembros de la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente, a la que pertenece el terreno.

Fue allí donde el alcalde presentó los trabajos que se llevan a cabo, con un desembolso de 39.000 euros, para abrir un nuevo vial de acceso al mirador.

Una subida «mucho más cómoda y ancha que la original» que conecta el aparcamiento con el espacio que ocupa el mirador de Con da Hedra, «cuyas vallas y demás elementos de madera ya habíamos renovado hace unos meses con ayuda de la Mancomunidade do Salnés», explicó el máximo mandatario grovense.

Para anunciar, acto seguido, que «antes de que termine el año este mirador cambiará radicalmente de aspecto y el camino anterior quedará anulado, integrado en el monte que ocupan las vacas cachenas» que pastorean los comuneros.

A juicio del primer edil «es un cambio sustancial con el que incidir en el atractivo turístico de este espectacular espacio natural que tenemos en la parroquia de San Vicente».

Una de las bajadas instaladas en la playa de Raeiros. / FdV

Y eso, poner en valor algunos de los destinos privilegiados de la localidad, es lo que buscaba el Concello al actuar durante las últimas semanas en el entorno de playas como A Lanzada y Raeiros.

En tales acciones se han empleado alrededor de 117.000 euros, permitiendo reparar en el paseo de Pedras Negras-A Barrosa unos 75 metros lineales de pasarela, además de instalar cinco bancos de madera en una zona pensada como mirador y de reponer buena parte de la balaustrada.

Eso en cuanto a la actuación en San Vicente do Mar, porque en la playa de Raeiros se centró la intervención municipal en la reposición de cuatro entradas al arenal –con piso de madera– que estaban destrozadas.

El nuevo mirador sobre la ensenada de A Lanzada. / FdV

Tras estas mejoras y la instalación de la nueva atalaya sobre A Lanzada está previsto intervenir durante los primeros cuatro meses de 2026 en la reparación de las pasarelas de otras playas destacadas, como son las de Area de Reboredo y Area da Cruz, en estos casos con un presupuesto de unos 190.000 euros «que nos permitirá cambiar totalmente la situación en que se encuentran esos accesos», explica el alcalde.

Y aún quedarán pendientes mejoras similares en Area Grande, Mexilloeira, el istmo de A Lanzada y O Carreiro, «por lo que estamos hablando de una inversión muy importante para mantener en buen estado nuestras playas y sus accesos», sentencia José Cacabelos.