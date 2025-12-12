El Ministerio de Educación concede una mención honorífica al CEIP Rubiáns

El CEIP Plurilingüe de Rubiáns, en Vilagarcía, ha conseguido una mención honorífica del Ministerio de Educación por su participación en los Premios Aulas por la Igualdad: Premios Irene 2025.

Lo ha conseguido con el proyecto titulado «Mujer tenías que ser», centrado en el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación da violencia machista y el respeto y la empatía ante la diversidad.

En el mismo se recoge el trabajo realizado por los alumnos tanto en el curso 2023-2024, bautizado como «Sabela, olímpica», como en el 2024-2025, presentado con el título de «Vilagarcía en femenino».

La resolución firmada por la ministra Pilar Alegría sitúa al colegio de Rubiáns en la categoría reservada a centros que imparten Educación Infantil y/o Primaria.

El concurso está dotado con un primer premio, de 5.000 euros, que se llevó el CP Santísimo Cristo de la Misericordia (Ciudad Real), con el proyecto «Masculinidades alternativas: nuevos caminos hacia la igualdad y la convivencia».

El segundo premio, de 3.000 euros, fue para el CEIP San Gabriel (Jaén), por su proyecto «La casita de la igualdad», mientras que el tercero (2.000) se lo llevó CEIP Prácticas nº 1 (Málaga) con «El Prácticas educa con el corazón».

A mayores se resolvieron en esta categoría cuatro menciones honoríficas, como son la del CEIP Arturo Duo (Cantabria), por el trabajo «Principios ideológicos de igualdad: una construcción colectiva desde la infancia»; la del CRA Villas del Tajo (Toledo), por «Objetivo Igualdad»; la que distingue a Fundación Educativa Jesuitas Noroeste (Asturias), por «Mujer tenía que ser» y la del CEIP Plurilingüe de Rubiáns, con el citado título «Mujer tenías que ser».

Un proyecto este último que «no solo ha consolidado la igualdad como eje transversal del proyecto educativo de centro, sino que también ha generado un impacto tangible en la convivencia, la educación afectivo-social del alumnado y el tejido comunitario de Vilagarcía», garantizan sus promotores.

Los mismos que aseguran que la iniciativa destaca por su «carácter innovador, ya que combina tradición local con referentes internacionales, generando aprendizajes significativos y transferibles».

Pero también se caracteriza por haber implicado «a toda la comunidad, incluyendo profesorado, alumnado, familias, instituciones locales y asociaciones».

Asimismo, es de reseñar el impacto que ha tenido en el alumnado, «por la adquisición de competencias cognitivas, emocionales y sociales que favorecen actitudes igualitarias y rechazan cualquier forma de discriminación».

Otro aspecto destacable es su contribución social, ya que «el proyecto ha trascendido los muros de la escuela, llegando a la comunidad y convirtiéndose en un referente en la visibilización de las mujeres y en la construcción de una sociedad más justa».

Todo ello durante dos cursos académicos en los que se organizaron encuentros y charlas con mariscadoras, comerciantes, artistas, deportistas y científicas, destacando prácticas de pádel con las campeonas gallegas María Varela y Belén Junquera, el estudio de diversas escritoras vilagarcianas, la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o la conmemoración del Día de Rosalía.

No faltaron los actos en el Día Internacional de la Mujer, el estudio del trabajo de las «louceiras» de Bamio, la elaboración de un mural con mujeres relevantes de Vilgarcía y de un libro con sus biografías o la creación de otro con asociaciones y equipos deportivos femeninos.

La conmemoración del Día del Pueblo Gitano, con la visita al centro de tres mujeres que hablaron de su cultura y su papel; la figura de las «cantareiras», analizada con una «foliada»; y un taller de producción musical dirigido por la artista local Vicky Longa fueron otras experiencias vividas por el alumnado.

Sin olvidar la charla-exhibición de la campeona de España de trial, la vilagarciana Verónica Miguéns, ni una Fiesta del Agua amenizada con la música de una dj de la localidad o la visita de la boxeadora, atleta, madre, trabajadora y agricultora Clara Millares.

Puestos a repasar lo que ha dado de sí este trabajo escolar hay que aludir a una videoconferencia con la jueza olímpica de piragüismo Marta Felpeto; la realización del mural «As nosas deportistas», con fotos de madres, abuelas, maestras y personal del centro practicando algún deporte; otro mural con «superdeportistas», mostrando mujeres de todos los tiempos que destacaron en diferentes disciplinas; la visita al centro de la campeona gallega de doma clásica y exalumna del colegio, Sofía Brea.

La prevención de la violencia, un análisis crítico del sexismo en diferentes ámbitos y el papel de las casas de ayuda a mujeres maltratadas ocuparon también parte del trabajo, mediante el que se quiso «transmitir esperanza a todas las víctimas de violencia de género».

Alumnos y profesores participaron, igualmente, en la celebración de los actos de concienciación organizados desde la concejalía de Igualdad de Vilagarcía, elaboraron un vídeo de homenaje a las abuelas de los estudiantes de cuarto curso y quisieron conocer la situación en la que viven las mujeres en Kenia.