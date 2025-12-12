Meaño contrata mejoras para el sistema de saneamiento

El Concello de Meaño ha sacado a contratación las obras de rehabilitación de pozos de registro y la digitalización del sistema de saneamiento. Lo hace en base a un importe de 48.000 euros, cifra tipificada en el proyecto redactado por el ingeniero técnico de obras públicas Luis Jesús Santiago Limeres.

Se trata de actuar en 17 pozos de registro del saneamiento municipal a fin de evitar pérdidas y vertidos. En concreto, diez de esos pozos se encuentran en el tramo que, paralelo al río Chanca, discurre entre Ponte-Lores y Viliquín (Dena), otros seis se hallan en un tramo del lugar de Ameiró (Dena), y un último pozo, en el lugar de Seixiños (Dena). Añadido se actuará en dos EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales), una de ellas sita en Viliguín y otra en el centro de Lores. Del presupuesto total fijado, las partidas más importantes son las de 26.009,52 euros que irán destinados a las obras de limpieza y rehabilitación con mortero de los pozos afectados (59 por ciento del presupuesto total), y 12.493,19 euros (28 por ciento) a la digitalización del sistema.

La obra está financiada por Augas de Galicia en atención al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, teniendo que el Concello aportar por su parte 9.242,40 euros. Las empresas interesadas pueden presentar su oferta hasta el 16 de diciembre a medianoche.