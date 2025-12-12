El Hospital acoge una formación para 100 residentes de Urgencias

El auditorio del Hospital do Salnés acogió ayer una jornada formativa dirigida a residentes de Medicina de Urgencias bajo el título «Cousas da Urxencia». Con cerca de 100 residentes inscritos en esta actividad organizada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la jornada contó con la participación de diversos expertos de la especialidad como ponentes.

Este evento tenía como objetivo dotar a los residentes de Medicina de Urgencias de conocimientos y habilidades prácticas para abordar situaciones de emergencia en el ámbito hospitalario.

La jornada «Cousas da Urxencia» se dividió en varios bloques formativos para residentes, que abordaban aspectos clínicos y asistenciales como la reanimación cardiopulmonar en pacientes críticos, la aplicación y el manejo de la vía aérea, los tratamientos broncodilatadores, las áreas de gestión de consultas de triaje, las medidas iniciales para la asistencia a pacientes con intoxicación, los protocolos de contención para pacientes agitados o la atención a personas con politraumatismos, procesos circulatorios o casos de shock.

Autoridades, al inicio de la jornada. / FdV

Las jornadas contaron con la presencia del gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, la directora del distrito sanitario de O Salnés, Nuria Iglesias, o el presidente nacional de Semes, y jefe del servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, Manuel «Tato» Vázquez.

La especialidad de Urgencias y Emergencias ya está reconocida como tal, tras una larga lucha de los profesionales, y los intervinientes indicaron que los conocimientos impartidos ayer se tomarán como referente para las buenas prácticas en el servicio.