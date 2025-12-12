El Fexturrón celebra una jornada inclusiva con personas con discapacidad como protagonistas

El Fexturrón vivió en la mañana de ayer una jornada muy especial con las personas con discapacidad como protagonistas. Desde las 11.00 y hasta las 14.00 horas usuarios de diferentes colectivos dispusieron de las atracciones a su disposición para uso y disfrute.

El Centro de Educación Especial de Marxión, BATA, Con Eles, Princesa Letizia y el colegio de Saiar, además de un centro de Pontevedra y uno de Noia, estuvieron representados en una jornada en la que todo el mundo se empapó del espíritu navideño.

La organización habilitó el parque únicamente para estos colectivos con el objetivo de garantizar una experiencia más cómoda, segura y adaptada a las necesidades de los participantes, muchos de los cuales requieren apoyos específicos. Además del personal del Fexturrón, los propios formadores y acompañantes también velaron por el perfecto desarrollo, sobre todo en lo que respecto al acceso y salida de las atracciones.

El Fexturrón reparte felicidad

Uno de los puntos más llamativos de la jornada fue la propuesta inclusiva de la pista de hielo. Además de permitir el acceso en silla de ruedas, se dejó una zona con nieve para que aquellas personas que no podían patinar pudieron igualmente experimentar el frío y el contacto con la nieve, favoreciendo así también la estimulación sensorial.

No fueron pocos los que quisieron repetir experiencia en algunas de las atracciones, demostrando que la visita al Fexturrón es, para muchos, la actividad más divertida del año.

Y tras la jornada más integradora de esta Navidad, el recinto de Fexdega presenta más atractivos para este fin de semana como FexMaxia, un festival de magia con espectáculos y talleres pensados para el público infantil y familiar. Los protagonistas serán los magos Samuel Moreno, Iago Saavedra y Roberto Lolo, que ofrecerán distintos shows y compartirán algunos de sus trucos con los más pequeños. El festival arrancará mañana sábado a partir de las 18.30 horas.