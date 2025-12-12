Entrecortiñas cierra el año con la proyección de San Simón

El cineclub Entrecortiñas celebra esta noche su última proyección del año. Para esta ocasión han elegido «San Simón», una película sobre los prisioneros en el campo de concentración franquista abierto en la isla del mismo nombre de la ría de Vigo. La proyección es a las 20.30 horas, en el Auditorio municipal, con entrada gratuita. Asistirán el director del filme, Miguel Ángel Delgado, y miembros de la asociación O Faiado da Memoria, de Vilagarcía, que colaboraron con la película. Al finalizar el pase, habrá un coloquio con el público.

«Cerramos el año con una gran acogida por parte del público», señalan desde Entrecortiñas. Durante este año, el cineclub organizó 48 proyecciones, con más de 2.300 espectadores, con una media de 45 por sesión. «Desde el Cineclube Entrecortiñas queremos agradecer el apoyo recibido del Concello de A Illa de Arousa, la Federación de Cineclubes de Galicia, las entidades colaboradoras y, sobre todo, de los 101 socios y espectadores, sin los cuales esto no habría sido posible», indicó la asociación.