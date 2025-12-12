Entrecortiñas cierra el año con la proyección de San Simón
REDACCIÓN
El cineclub Entrecortiñas celebra esta noche su última proyección del año. Para esta ocasión han elegido «San Simón», una película sobre los prisioneros en el campo de concentración franquista abierto en la isla del mismo nombre de la ría de Vigo. La proyección es a las 20.30 horas, en el Auditorio municipal, con entrada gratuita. Asistirán el director del filme, Miguel Ángel Delgado, y miembros de la asociación O Faiado da Memoria, de Vilagarcía, que colaboraron con la película. Al finalizar el pase, habrá un coloquio con el público.
«Cerramos el año con una gran acogida por parte del público», señalan desde Entrecortiñas. Durante este año, el cineclub organizó 48 proyecciones, con más de 2.300 espectadores, con una media de 45 por sesión. «Desde el Cineclube Entrecortiñas queremos agradecer el apoyo recibido del Concello de A Illa de Arousa, la Federación de Cineclubes de Galicia, las entidades colaboradoras y, sobre todo, de los 101 socios y espectadores, sin los cuales esto no habría sido posible», indicó la asociación.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados