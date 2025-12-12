Un curso de mecanizado del Concello de Vilagarcía culmina con 5 empleos y formación en el sector metalúrgico
Los nueve alumnos recibieron ayer sus diplomas
Los participantes en el curso de mecanizado organizado por el Concello de Vilagarcía, en colaboración con las empresas Thune Eureka y Meycatec, recibieron ayer sus diplomas en el Concello.
La actividad concluyó con la incorporación de cinco de los alumnos a las nóminas de las empresas colaboradoras con un contrato de 3 meses, además de una formación global en la industria del metal para todos los alumnos.
Alberto Varela felicitó a las nueve personas que completaron el curso del total de 15 que la comenzaron. El curso comenzó a finales de octubre y tuvo una duración de 198 horas repartidas en un módulo teórico de 118 horas y la parte práctica en las firmas colaboradoras. El Concello de Vilagarcía asume la financiación de esta formación.
