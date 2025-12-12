Un curso de mecanizado del Concello de Vilagarcía culmina con 5 empleos y formación en el sector metalúrgico

Los participantes en el curso de mecanizado organizado por el Concello de Vilagarcía, en colaboración con las empresas Thune Eureka y Meycatec, recibieron ayer sus diplomas en el Concello.

La actividad concluyó con la incorporación de cinco de los alumnos a las nóminas de las empresas colaboradoras con un contrato de 3 meses, además de una formación global en la industria del metal para todos los alumnos.

Alberto Varela felicitó a las nueve personas que completaron el curso del total de 15 que la comenzaron. El curso comenzó a finales de octubre y tuvo una duración de 198 horas repartidas en un módulo teórico de 118 horas y la parte práctica en las firmas colaboradoras. El Concello de Vilagarcía asume la financiación de esta formación.