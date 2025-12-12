La cofradía de O Grove recibe una ayuda de 155.000 euros para la lonja

La cofradía de O Grove ha modernizado las máquinas de pesaje automático de bivalvos y ha comprado una transpaleta pesadora de inox gracias a una ayuda de 155.880 euros de la Consellería do Mar, con un 70% de fondos europeos FEMPA y un 30% de autonómicos.

La patrona mayor, María del Carmen Besada, explica que con esto se consigue un ahorro en los tiempos y costes del proceso de cribado y, finalmente, se mejoran las condiciones laborales y el cumplimiento de las medidas de control.