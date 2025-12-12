Cambados estrena Festa da Mocidade con música y animación en Brañas

Cambados estrenará el próximo día 20 una Festa da Mocidade; un programa que arrancará a las 21.00 horas en la plaza Alfredo Brañas y que incluirá música, decoración navideña, regalos, sorpresas y otros entretenimientos.

La concejala de Xuventude e Deportes, Noelia Gómez, explicó que la cita nace con vocación de establecerse en el calendario anual y que, en caso de lluvia, se podría trasladar al salón Peña.

Con todo, el objetivo es que sea una cita al aire libre y en la que los jóvenes podrán consumir en los establecimientos hosteleros de la zona, empleando vasos de plástico. Con todo lo necesario para que disfruten del inicio de las vacaciones navideñas y siempre con un llamamiento a la diversión y no a otros comportamientos. «Que el alcohol no se convierta en el protagonista», pidió la edila, que compareció junto al concejal de Festexos, Tino Cordal.

Empezará a las 21.00 horas y se prolongará hasta la una de la madrugada, aproximadamente. Arrancará justo después de la proyección de la película «San Simón» en el auditorio municipal, lo cual también forma parte de la programación de ocio y cultura navideña del Concello de Cambados. Cabe recordar que esto empieza a las 19.00 horas, pues también incluye una charla con su director, Miguel Ángel Delgado, y uno de sus protagonistas, el actor cambadés Flako Estévez.

La empresa Ozoaventura se ha encargado de confeccionar el programa de esta I Festa da Mocidade bajo las directrices de la concejalía de Gómez, que apuesta por el talento local para ponerle música, con dj Mavdba. No faltará la ambientación de la mítica plaza cambadesa y también habrá pintacaras, regalos para los asistentes y otras sorpresas.