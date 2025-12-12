El Bono Alugueiro de la Xunta admite rentas de hasta 600 euros en Arousa

La Xunta aprobó esta semana una ampliación de la partida destinada al programa Bono Alugueiro de ayuda a la población menor de 36 años en el acceso a una vivienda. De este modo, se podrán cubrir solicitudes pendientes entre las que se encuentran las de arousanos y para rentas que, en estas comarcas, tienen un tope de 600 euros al mes.

Este es el caso de Vilagarcía y esto significa que uno de los requisitos para la concesión es que la renta mensual no supere esta cifra. Además de que el destinatario de estas subvenciones son menores de 36 años que, en el momento de solicitarla, dispongan de una fuente regular de ingresos y acrediten que no superan tres veces el Iprem (25.200 euros), además de tener que certificar que el inmueble en cuestión es su residencia habitual, entre otras cosas.

En el caso del resto de localidades de O Salnés y Ullán, la renta baja. Para Cambados, O Grove, A Illa y Pontecesures está situada en 500 euros mensuales y para los restantes que no se han nombrado, es de 400. Lejos del tope contemplado para las grandes ciudades gallegas, que es de 700.

La ampliación aprobada el lunes por el Consello da Xunta es una inyección de 11,4 millones de euros que permitirán cubrir las solicitudes en lista de espera sin tener que abrir otra convocatoria de la línea, que es nueva y se puso en marcha en febrero, cerrándose el plazo un mes después. El gobierno autonómico calcula que así podrá atender entre 1.900 y 2.000 peticiones a mayores de las concedidas, que ascienden a 2.353 y que consumieron los 13 millones habilitados inicialmente.

De poder llegar a ese objetivo de máximos, aún quedarían sin atender más de 3.000 solicitudes presentadas, aunque de esta cifra no todas tienen porqué haber cumplido los requisitos. En total, 7.804 jóvenes concurrieron al programa.

Otros requisitos

Desde el Ejecutivo de Alfonso Rueda recordaban que el objetivo del Bono Alugueiro es facilitar el pago de la renta de una vivienda habitual con una ayuda de 250 euros al mes durante dos años, siempre y cuando esta cuantía no supere el importe que abonan en concepto de arrendamiento.

La subvención se concede con la posibilidad de reconocer el derecho a la aportación de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025, siempre que el contrato estuviera vigente en esa fecha. Para los firmados con posterioridad, se concederá desde la fecha del contrato, sin que puedan concederse con posterioridad a 31 de diciembre del 2026.

Las mismas fuentes también apuntaron que en la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en octubre de este año, se anunció la liberación de fondos para el bono alquiler joven entre las Comunidades Autónomas.

Así que «esta partida posibilita que ahora la Xunta amplíe la concesión de más aportaciones de la convocatoria 2025», pero «lamenta la tardanza en la transferencia estatal de estos nuevos fondos, lo que dificulta su ejecución antes del final del año».

El Gobierno gallego también insistió en que «la dotación presupuestaria es claramente insuficiente como ya trasladó al Ministerio en numerosas ocasiones».