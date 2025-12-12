El BNG acusa a Maneiro de cobros «indebidos»
El grupo municipal del BNG de Valga denunció que el alcalde ejerció como presidente de mesas de contratación, un puesto que «por ley no podía ocupar y por lo que cobró más de 6.000 euros en dietas». Los concejales de la oposición indicaron que a raíz de sus quejas, el gobierno local ya modificó la composiciones de estos órganos que evalúan la licitaciones.
