El BNG acusa a Maneiro de cobros «indebidos»

El grupo municipal del BNG de Valga denunció que el alcalde ejerció como presidente de mesas de contratación, un puesto que «por ley no podía ocupar y por lo que cobró más de 6.000 euros en dietas». Los concejales de la oposición indicaron que a raíz de sus quejas, el gobierno local ya modificó la composiciones de estos órganos que evalúan la licitaciones.