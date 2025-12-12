El Belén de Valga vuelve a animar las fiestas a los pacientes del Clínico
La Asociación Amigos do Belén de Valga reeditó por segundo año su colaboración con la Obra Social Pediatría y el Hospital Clínico de Santiago. Así, desde hace unos días las instalaciones lucen dos pequeñas réplicas del singular montaje valgués, incluso con movimiento. Una está en el hall principal y el otro en la planta de Pediatría con el fin de «felicitar las fiestas y transmitir fuerza a todos los pacientes, especialmente a los más pequeños que tienen que pasar hospitalizados estas fechas».
Por otra parte, el Belén, que abrió sus puertas hace un par de semanas, ya acumula un buen número de visitas. Desde el Concello explicaron que recibió más de 7.000 personas durante el puente festivo anterior, siendo el domingo la jornada con más afluencia al superar las 3.000.
