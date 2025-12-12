La asociación O Souto intensifica su agenda de actividades de Navidad

La asociación de vecinos O Souto de Rubiáns continúa con su densa agenda de actividades en su programación navideña. La siguiente cita será mañana sábado con la cena-baile de Navidad en el propio centro cultural de la parroquia.

Por un precio de 35 euros, los comensales disfrutarán de empanada, langostinos cocidos y a la plancha, jarrete de ternera y tarta de Santiago, además de café, agua y refrescos. Todavía se aceptan las últimas reservas en el 629 622 386.

Otra de las actividades previstas será la visita del Papa Noel el próximo 21 de diciembre, en un acto en el que también habrá exposición de postales y chocolatada. Al día siguiente la visita será a cargo de O Apalpador.

Por otro lado, el 31 de diciembre se sustituirá la cena de fin de año por un brindis y un encuentro vecinal que tendrá lugar a las 20.00 horas.