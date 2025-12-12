Arousa empadronó el pasado año a más de 1.300 personas procedentes del extranjero

Los municipios de O Salnés empadronaron el año pasado a 1.354 personas procedentes del extranjero, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras, marcharon fuera de España 573 personas que en 2023 habían residido en alguna localidad arousana. De este modo, el saldo migratorio de O Salnés es claramente positivo.

Eso sí, gran parte de las 1.300 personas que se asentaron en la comarca durante el último año son españoles o descendientes de españoles, que vuelven a sus lugares de origen tras pasar un tiempo fuera, por motivos de estudios o laborales; o hijos o nietos de emigrantes, con doble nacionalidad, que llegan a Galicia para probar suerte atraídos por los planes de la Xunta de Galicia para favorecer la llegada de personal cualificado.

Los datos del INE apuntan que los municipios que recibieron a más gente procedente de fuera de España fueron Vilagarcía (con 535 ciudadanos), Sanxenxo (244) y Cambados (183), mientras que donde llegaron menos fueron Pontecesures (13 personas), Catoira (15), y A Illa (21).

En lo que respecta a las emigraciones al exterior (tanto de arousanos que encuentran trabajo fuera de España como de extranjeros que regresan a casa o se mudan a otros países), de donde salió más gente el año pasado fue Vilagarcía (274 ciudadanos), seguido de Sanxenxo (79) y Cambados (61). Las cifras de salidas más bajas son las de Catoira (5), Valga (8) y A Illa, con 11 personas registradas.

Por sexos, y en el caso concreto de Vilagarcía, han recalado en la capital arousana más mujeres que hombres; concretamente, el año pasado se afincaron en Vilagarcía 287 mujeres, y 263 hombres. Es, en cualquier caso, y en cifras totales, el mayor volumen de inmigración exterior desde la pandemia. En 2021, por ejemplo, y siempre según los datos del INE, se habían establecido en Vilagarcía algo menos de 400 personas procedentes del extranjero, frente a las 550 de ahora.

Entre concellos y padrón

El Instituto Nacional de Estadística también contabiliza las migraciones entre municipios. En este caso, Vilagarcía recibió a 1.053 personas que el año anterior habían residido en otro ayuntamiento, de los cuales 720 son de nacionalidad española, y 333 son extranjeros. Entre tanto, marcharon de Vilagarcía rumbo a otras localidades españolas 961 personas.

El INE publicó asimismo ayer los datos oficiales de población de los municipios, a 1 de enero de este año, una vez revisados los padrones municipales. En el conjunto de la comarca, hay 110.563 habitantes, 62 más que en 2024. Ganaron población Cambados, Catoira, O Grove, Sanxenxo, Valga y Vilagarcía. La perdieron A Illa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia y Vilanova. El concello más poblado es Vilagarcía, con 37.888 vecinos, frente a los 37.761 que tenía en el ejercicio anterior.

Nati Campos, con el número de lotería de la población de Vilagarcía. / FdV

El padrón de los demás municipios es como sigue: Cambados, 13.787 habitantes; Catoira, 3.274; O Grove, 10.833; A Illa, 4.809; Meaño, 5.237; Meis, 4.668; Pontecesures, 3.076; Ribadumia, 5.166; Sanxenxo, 18.016; Valga, 5.779; y Vilanova, 10.159 habitantes.

Este mismo mes, el INE publicó también los datos del censo, que se elaboran mediante una estimación estadística de nacimientos, defunciones, entradas y salidas de personas, mientras que los datos de ayer corresponden a la explotación del padrón, que son los que utilizan a efectos oficiales las administraciones públicas. A modo de anécdota, y tal como desveló FARO el despacho receptor de loterías del bar Campos, situado frente al Ayuntamiento de Vilagarcía, se hizo popular estos días porque juega a la Lotería de Navidad, el número 37.888, que es precisamente el dato de habitantes que le ha dado el INE a este municipio.