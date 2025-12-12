Un árbol de Navidad creado por alumnos de Vilagarcía felicitará las fiestas desde la Consellería de Educación en forma de postal

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia felicitará la Navidad este año con una postal diseñada por el alumnado del Centro de Educación Especial de Vilagarcía. El consellleiro Román Rodríguez visitó en la mañana de ayer el centro para recibir el original de la tarjeta, en un acto en el que también estuvo presente el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Durante la visita, el conselleiro quiso trasladar su enhorabuena al alumnado por el trabajo realizado, que se difundirá en las próximas semanas por toda la comunidad educativa gallega como imagen oficial de la felicitación navideña del departamento. Al mismo tiempo, agradeció al equipo docente su implicación y dedicación diaria al desarrollo académico y personal del alumnado.

Alumnos, profesoras, equipo directivo y representantes institucionales muestran la postal. | I. Abella

La postal fue elaborada por siete estudiantes del ciclo de FP Básica de Artes Gráficas, bajo la coordinación de sus profesoras Fátima Moure y Alba Ferreiro. El diseño representa un árbol de Navidad sobre un fondo verde, construido con diferentes texturas y rematado con una estrella dorada en la parte superior, combinando creatividad, trabajo en equipo e inclusión en una propuesta que este año llevará el nombre de Vilagarcía en todas las felicitaciones oficiales de la Consellería.

Cabe recordar que el Centro de Educación Especial de Vilagarcía cuenta con un total de 62 alumnos. Por otro lado, la elección de su diseño para la postal corporativa de la Consellería de Educación es un agradable colofón a un 2025 que ha venido marcado por la tensión debido a la tardanza a la hora de cubrir la plaza de enfermera.