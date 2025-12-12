El 90 % de los animales varados en Galicia son hallados muertos

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) asistió durante los tres últimos años a 2.092 varamientos de animales marinos en Galicia. De estos, el 86,3 por ciento eran cetáceos; las tortugas marinas representaron el 4 por ciento; las nutrias fueron poco más de 2 por ciento; los lobos marinos, el 1,3 por ciento; y las «quenllas» (tiburón azul o tintorera) son el 6,3 por ciento. A mayores, también se participó en el rescate de grandes peces, como pez espada, atún o pez luna.

Este es un avance de los resultados del proyecto Revargal, que la Cemma ejecutó durante los tres últimos años (2022-25) con el respaldo económico de la Fundación Biodiversidad, que les concedió una subvención económica de 420.000 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Cemma ha organizado un acto en el que presentará en detalle los resultados del plan, y lo celebra mañana sábado a partir de las 9.30 horas en el auditorio municipal de Nigrán. Otra de las conclusiones del trabajo es que el 90 por ciento de los animales varados ya están muertos cuando son localizados en la costa. En el caso de los que son encontrados con vida, las tasas de supervivencia varían mucho entre especies: así, por ejemplo, en el caso de las tortugas y de los lobos marinos, la Cemma estima que el 70 por ciento de los ejemplares que encallan lograr sobrevivir tras la actuación de los equipos de rescate.

En lo que respecta a los cetáceos, las posibilidades de supervivencia son menores (entre un 40 y un 50 por ciento) y dependen en gran medida del estado de salud del animal y de las razones del varamiento, ya que no es lo mismo que este se haya producido por la debilidad asociada a una enfermedad o porque el animal se ha visto sorprendido por la bajada de la marea en el interior de una ría.

En un comunicado difundido ayer, la Cemma explica igualmente que la Rede de Varamentos de Galicia se puso en marcha en 1990, y que la Cemma trabajó en ella desde sus orígenes, colaborando con las autoridades de los Ayuntamientos de toda Galicia, y con los equipos de Protección Civil y Policía Local, en la gestión de los casos y asesorando sobre la retirada de los cuerpos. La Xunta de Galicia se implica económicamente con este servicio desde 1999, pero la Coordinadora advierte de que hubo años en que no cobró el servicio, «dando lugar a muchas incertidumbres».

«Las carencias económicas para el funcionamiento de la Rede de Varamentos tratan de ser paliadas a través de colaboraciones privadas y externas, así como con fondos propios», concluyen.