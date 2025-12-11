Vandalizan el cementerio de Leiro y varios semáforos de Ribadumia
Ribadumia
El Concello de Ribadumia ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de un pulsador y de un módulo de luces de dos semáforos y de grifería del cementerio de Leiro. Unos hechos que califica de nuevos actos vandálicos y que lamenta porque «además de causar perjuicios materiales, causando costes, afectan de manera directa a servicios esenciales».
Así las cosas, espera que las autoridades hallen a los responsables de un comportamiento que «no tiene cabida en nuestro municipio». También hizo un llamamiento a la «responsabilidad».
