Vandalizan el cementerio de Leiro y varios semáforos de Ribadumia

Lucía Romero

Ribadumia

El Concello de Ribadumia ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de un pulsador y de un módulo de luces de dos semáforos y de grifería del cementerio de Leiro. Unos hechos que califica de nuevos actos vandálicos y que lamenta porque «además de causar perjuicios materiales, causando costes, afectan de manera directa a servicios esenciales».

Así las cosas, espera que las autoridades hallen a los responsables de un comportamiento que «no tiene cabida en nuestro municipio». También hizo un llamamiento a la «responsabilidad».

