Los trabajadores del Concello de O Grove deciden movilizarse
Van a concentrarse hoy a las puertas del consistorio y repetirán cada viernes
Los trabajadores del Concello de O Grove dicen estar «hartos» de trabajar «en condiciones precarias». Solicitan tanto la contratación de personal, para reforzar los «deficitarios servicios» existentes, como el establecimiento de «salarios dignos» para la plantilla actual.
Es por ello que, después de «demasiados años tratando de negociar sin éxito con el alcalde, hemos decidido salir a la calle y ejercer presión», proclaman.
Están citados hoy mismo, a las puertas de la casa consistorial, para protagonizar una concentración de protesta que a partir de esta semana se repetirá cada viernes, siempre con el mismo horario, entre las 10.00 y las 10.30 horas.
«Tanto el personal municipal como las organizaciones sindicales vamos a concentrarnos para protestar por el bloqueo al que está sometida la negociación colectiva, la falta de personal y la privatización de servicios», esgrimen algunos de los trabajadores.
«El alcalde reconoce que hay carencias de personal y que hay que mejorar las cosas, pero dice que no hay dinero», explican otros empleados de los servicios públicos de O Grove. «Lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y hacer las gestiones necesarias para conseguirlo», apostillan.
Los trabajadores añaden que «el conjunto de los vecinos están cansados de los problemas y el abandono que padecemos en O Grove, precisamente porque todos los departamentos municipales están funcionando en precario, desde la Policía Local y Emergencias hasta lo operarios de obras, pasando por los de limpieza, los de aguas, recogida de basuras, electricistas y todos los demás».
Suscríbete para seguir leyendo
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?