Los trabajadores del Concello de O Grove deciden movilizarse

Los trabajadores del Concello de O Grove dicen estar «hartos» de trabajar «en condiciones precarias». Solicitan tanto la contratación de personal, para reforzar los «deficitarios servicios» existentes, como el establecimiento de «salarios dignos» para la plantilla actual.

Es por ello que, después de «demasiados años tratando de negociar sin éxito con el alcalde, hemos decidido salir a la calle y ejercer presión», proclaman.

Están citados hoy mismo, a las puertas de la casa consistorial, para protagonizar una concentración de protesta que a partir de esta semana se repetirá cada viernes, siempre con el mismo horario, entre las 10.00 y las 10.30 horas.

«Tanto el personal municipal como las organizaciones sindicales vamos a concentrarnos para protestar por el bloqueo al que está sometida la negociación colectiva, la falta de personal y la privatización de servicios», esgrimen algunos de los trabajadores.

«El alcalde reconoce que hay carencias de personal y que hay que mejorar las cosas, pero dice que no hay dinero», explican otros empleados de los servicios públicos de O Grove. «Lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y hacer las gestiones necesarias para conseguirlo», apostillan.

Los trabajadores añaden que «el conjunto de los vecinos están cansados de los problemas y el abandono que padecemos en O Grove, precisamente porque todos los departamentos municipales están funcionando en precario, desde la Policía Local y Emergencias hasta lo operarios de obras, pasando por los de limpieza, los de aguas, recogida de basuras, electricistas y todos los demás».