
La Sociedade Filarmónica trae a Thomas Enhco a O Castriño

El pianista Thomas Ehnco.

El pianista Thomas Ehnco. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

La Sociedade Filarmónica de Vilagarcía celebrará mañana viernes su décimo aniversario con un concierto del pianista, violinista y compositor francés Thomas Enhco. Un evento que tendrá lugar en el pazo de O Castriño a las 20.30 horas. La entrada está reservada a socios, pero desde la entidad confían en que la presencia de un intérprete de reconocimiento internacional contribuya a que más vilagarcianos y vecinos de la comarca se sumen.

El programa será «sorpresa» y combinará música clásica y jazz con amplia improvisación de un Thomas Enhco que después viajará a países como Francia y Canadá.

