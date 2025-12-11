Ravella facilitó la contratación de 14 personas con ayudas públicas

La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía acaba de resolver la convocatoria de ayudas municipales para la contratación por cuenta ajena para el año 2025, con el resultado de 14 personas empleadas por empresas de Vilagarcía y Caldas, gracias a los incentivos ofrecidos por el Ayuntamiento. La ayuda por contrato oscilaba entre 800 y 3.000 euros, dependiendo de aspectos como el tipo de establecimiento (número de trabajadores y antigüedad, principalmente). El importe total de las subvenciones concedidas ascendió a 38.500 euros, de los 60.000 disponibles este año tras un incremento del 33 por ciento en la partida.

Fueron nueve las empresas que solicitaron la ayuda, presentando un total de doce solicitudes, de las cuales solo una fue rechazada por no cumplir los requisitos. Tres de las empresas propusieron contratar a dos y tres trabajadores, con lo que el número total de personas empleadas ascendió a catorce. Las ayudas a la contratación son una de las medidas que el Concello puso en marcha para fomentar la creación de empleo.