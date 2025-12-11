El PSOE insiste en destapar la desembocadura del río de O Con

El Partido Socialista de Vilagarcía ha presentado alegaciones al presupuesto de la Xunta de 2026 que supondrían, en caso de ser aceptadas, una inversión de dos millones de euros en el municipio.

Una de las actuaciones que defiende el PSOE es dejar a cielo abierto la desembocadura del río de O Con, y piden que se reserven 50.000 euros en las cuentas autonómicas para la redacción del proyecto.

En materia de transportes, el PSOE demanda 1,3 millones de euros para la creación de la estación intermodal, y 100.000 para mejorar la estación de autobuses. En las alegaciones reclaman también 200.000 euros para la redacción de los proyectos de mejora de todas las carreteras autonómicas (principalmente, Rosalía de Castro, Agustín Romero y la avenida de Cambados), y 300.000 euros para la puesta a punto de los colegios de A Lomba, Arealonga, Vilaxoán, Rubiáns y Carril.

Los socialistas vilagarcianos emplazan al PP local a respaldar estas reivindicaciones para «apoyar las necesidades de Vilagarcía y no llegar tarde».