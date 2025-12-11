Proyectan abrir una calle y urbanizar un solar en San Cibrán
Es una iniciativa de una empresa de Vilanova
La empresa RTR Inversiones Salnés ha presentado un proyecto de urbanización de un solar situado entre la avenida de Cambados y la calle San Cibrán, en las inmediaciones del antiguo restaurante Chocolate. El proyecto contempla la creación de una nueva calle, de 14 metros de ancho, que comunicaría la carretera PO-549 (Vilagarcía-Cambados) con San Cibrán. El proyecto de urbanización se ha aprobado de manera provisional, y ahora se somete a información pública durante 20 días, a contar desde hoy.
El proyecto nace de la propuesta de los propietarios del terreno, que quieren urbanizar en él. Esto conlleva la apertura de un vial, que en el futuro sería cedido al Concello de Vilagarcía, una vez abierto y dotado de servicios. Según el Plan Xeral de Urbanismo de Vilagarcía, en esa zona pueden construirse edificios de bajo, dos plantas y aprovechamiento de cubierta. La documentación completa está a disposición de los interesados en la Xerencia de Urbanismo.
En cualquier caso, la aprobación inicial del proyecto no implica que los promotores vayan a construir ya las viviendas con carácter inmediato.
