Preocupación en el comercio por la caída en el consumo prenavideño

Los comerciantes de Vilagarcía no las tienen todas consigo, y temen una campaña de Navidad de pocas ventas. El mal tiempo de las últimas semanas y, sobre todo, la difícil situación económica que están atravesando muchas familias, podría derivar en unas fiestas más austeras de lo esperado.

«Salvo sorpresa, no creemos que sea una gran Navidad, porque ya no ha sido un gran año y el verano también fue muy bajo», afirman Yónatan González y José Antonio Conde, de Madison Av, que tiene sendas tiendas en la Rúa do Río y en la plaza de Ravella.

«Creo que, desgraciadamente, hay mucha gente que lo está pasando muy mal», señala a su vez Álvaro Monteagudo, de Mobu-Base, en la calle Clara Campoamor. Él, de hecho, no se atreve a pronosticar cómo será la campaña. «Hay mucha incertidumbre, y ya ha sido un año muy irregular, complicado», añade. En su caso, vivió la dificultad añadida de las obras de su calle. «La obra nos hizo mucho daño, sobre todo en verano», sostiene.

Las Navidades son una de las grandes campañas del año para innumerables comercios. El grueso de las ventas probablemente todavía se producirá a partir de la semana próxima y aún son muchos los que esperarán a las vísperas de los festivos para comprar sus regalos; pero en las últimas semanas ya se hicieron descuentos por el Black Friday, salieron los bonos Son da Casa y se celebró el puente de la Constitución… De ahí que algunos autónomos ya se hayan hecho una idea de lo que puede venir por delante.

«Aquí de momento las ventas van flojas», afirma Vanesa Osorio, de A Balea das Cores, una juguetería abierta hace pocos meses en Clara Campoamor. «Esperamos que a partir de la semana próxima sí que haya un repunte de ventas», prosigue.

En cualquier caso, también hay negocios que se muestran satisfechos con el transcurso de la campaña. Isabel Fernández, de Alambiques (Rúa do Río), asegura que, «en principio, las ventas van muy bien, y eso que el tiempo no acompañó nada», y añade que los más previsores ya están adelantando las compras para Papá Noel y Reyes. En su caso, lo que más éxito está teniendo esta campaña son los artículos relacionados con el Real Madrid o el Barcelona, como monederos, bufandas, gorros o estuches escolares. «Hasta los he vendido por internet».

Trabajos de instalación de las casetas de la Aldea do Nadal, ayer en Clara Campoamor. / Noé Parga

Sin embargo, el sentir generalizado es menos optimista. Yónatan Gónzález y José Antonio Conde advierten de que ni siquiera el puente festivo fue bueno. «No se está gastando como el año pasado, el ritmo de ventas no es el mismo». Tanto es así que en Madison Av temen que lo peor aún esté por llegar. «Vemos día a día que hay una caída en el consumo, y si esto sigue así enero y febrero van a ser meses muy duros».

Álvaro Monteagudo señala que otra consecuencia de la caída del consumo es que, «los comercios tenemos que congelar los precios», con la consecuente merma de los márgenes de rentabilidad, pues de lo contrario se exponen a perder aún más ventas, y lamenta el mal tiempo que hizo durante el puente. «Apostamos por el sábado porque abrían la plaza y los supermercados y salió bien, pero podría haber sido espectacular».

Finalmente, A Balea das Cores abrió sábado y lunes, pero mientras el balance el primer día fue relativamente bueno, el del segundo resultó más flojo.

En su tienda, lo que más se está vendiendo son juegos de mesa, como el Virus, juguetes para hacer manualidades, o el tambú, un tambor metálico de lengüetas, ideal a partir de tres años.

Los últimos bonos Son da Casa se venden el sábado Los interesados en conseguir los bonos Son da Casa tendrán la última oportunidad de adquirirlos este sábado, 13 de diciembre, en la carpa que se instalará en la Praza de Galicia a partir de las 11.00 horas. Allí el Ayuntamiento pondrá a la venta los últimos 300 paquetes, anteriormente reservados para la venta física, ya que los 3.450 restantes que se pusieron a disposición «online» se agotaron el martes por la mañana. De este modo, los vales de compra de agotaron en tan solo 9 días desde la apertura de la campaña, organizada por la Concejalía de Promoción Económica que dirige Álvaro Carou.La venta de cupones en papel sigue las mismas normas que la de internet: es personal, solo se puede comprar un máximo de dos paquetes por adulto y es necesario presentar el DNI. Cada paquete tiene un precio de 20 euros y permite realizar compras por importe de 30 euros, gracias a los 10 euros que ofrece a mayores el Ayuntamiento. La finalidad de este programa es incentivar el consumo en el comercio local.Al igual que en ediciones anteriores, los cupones solo se pueden canjear en los establecimientos participantes, que se identifican en sus puertas o escaparates gracias al distintivo de la campaña 2025. La lista de participantes también puede consultarse en la página web ticket.vilagarcia.gal.El programa de Son da Casa nació el año de la pandemia, y fue precisamente una fórmula ideada por el gobierno municipal para animar las compras sin salir de Vilagarcía, en un momento económico muy difícil para el comercio debido a las restricciones sanitarias.En lo que respecta al ritmo de compras realizadas con los bonos, a mediodía de ayer se habían utilizado el 27 por ciento de los cupones emitidos (incluidos los entregados como premios en la Media Maratón, que fueron superiores a los de la campaña convencional), lo que supuso hasta ahora un gasto en comercio local y hostelería de 32.035 euros. El plazo para utilizar los cupones de descuento finaliza el 1 de enero, por lo que la gente ya los está canjeando para las compras y celebraciones navideñas, y su uso aumenta con la llegada de las fiestas. En estos momentos, están adheridos a la campaña 133 establecimientos.