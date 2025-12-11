El PP exige una solución a Ravella a los impagos en la guardería

El Partido Popular de Vilagarcía exige al gobierno de Alberto Varela una solución «inmediata» al impago de salarios que afecta a la plantilla de la Escola Infantil Municipal, donde alrededor de 20 trabajadoras han vuelto a sufrir retrasos en el cobro de sus salarios. Los populares trasladan su apoyo al personal y consideran que esta situación evidencia la «mala gestión y la pasividad» del ejecutivo.

Señala la fuerza liderada por Ana Granja que «no hay excusa para mantener un servicio infantil tan importante en un contexto de inestabilidad laboral y económica». Advierten también de la preocupación que esta situación genera en las familias, pese a que el centro continúa funcionando con normalidad gracias a la profesionalidad de su plantilla.

Por todo ello, reclaman al alcalde «que actúe ya» y proponen la convocatoria urgente de una junta de portavoces con la dirección de la escuela para conocer de primera mano la realidad económica de la empresa gestora. Además, los populares exigen la licitación inmediata de un nuevo contrato de gestión, recordando que el actual está prorrogado desde 2019 y que han reclamado su renovación en varias ocasiones, incluso en pleno. «Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad de la plantilla y la tranquilidad de las familias», señalan.