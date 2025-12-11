Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
Los peritos tasan «El Jatavi» en 2.365 euros
Estaba abandonado en la ría de Vigo
Portos de Galicia ha iniciado el expediente de venta directa de «El Jatavi», un velero que permanecía abandonado en la ría de Vigo, y que fue trasladado primero al puerto de Cangas do Morrazo y, posteriormente, al de Cambados. Los peritos han tasado la embarcación en 2.365 euros, y Portos se la adjudicará a la persona o empresa que suba más ese precio de salida. Los interesados disponen de diez días naturales para presentar sus ofertas ante Portos.
«El Jatavi» fue remolcado hasta el puerto de Cangas en diciembre del año pasado; el velero llevaba tiempo fondeado y abandonado en la ría de Vigo, y en un momento dado Salvamento Marítimo la remolcó hasta Cangas, pues el riesgo de hundimiento era inminente. Posteriormente, en febrero la embarcación fue trasladada a la zona seca del muelle cambadés de Tragove, donde permanece varada desde entonces.
Portos de Galicia inició en mayo los trámites administrativos necesarios para poner a la venta la embarcación, empezando por la declaración de abandono, que exigía una notificación a la persona que figuraba en los registros como su último propietario. Finalmente, se dan los primeros pasos para proceder a la enajenación de la nave.
«El Jatavi» es un velero de la séptima lista, con matrícula de la provincia marítima de A Coruña, 9,80 metros de eslora y 3,40 de manga. El importe de la tasación se ha reducido a la mitad desde la primera visita de los técnicos, dado que en la última inspección se verificó que le había entrado gran cantidad de agua y que tenía el motor bloqueado. En la misma explanada donde está «El Jatavi» hay otros cinco barcos bateeiros abandonados.
Se exige el depósito de una garantía de 591 euros
El procedimiento establece que los licitadores deberán dejar en depósito una garantía de 591 euros, que le será devuelta a los que no resulten adjudicatarios. En el supuesto de que no se logre vender el velero en esta ocasión, se mantendrá a la venta, pero ya sin plazo alguno, de modo que Portos podrá escuchar ofertas en cualquier momento del año. Las condiciones completas están recogidas en el portal web de Portos de Galicia.
