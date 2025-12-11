Padres de A Galiña Azul de Vilaxoán denuncian falta de personal que afecta a la atención de niños de 0 a 3 años

La comunidad educativa de la escuela infantil A Galiña Azul Vilagarcía-Vilaxoán ha alzado la voz para denunciar la falta de personal que arrastra el centro desde hace casi un mes y que, según señalan, está repercutiendo directamente en las posibilidades asistenciales que reciben los niños de entre 0 y 3 años.

El conflicto arranca el pasado 21 de noviembre, cuando cesaron en su actividad dos de los trabajadores de la plantilla. La pasada semana solo se ha repuesto una de las dos vacantes, de manera que el equipo educativo sigue trabajando con una persona menos de las que están previstas para garantizar la correcta organización del servicio.

La situación es especialmente delicada en el grupo de 1 a 2 años, donde actualmente solo hay una educadora al frente del aula a tiempo completo cuando, tal y como subrayan los padres de alumnos, los estatutos de A Galiña Azul marcan la presencia de la pareja educativa en cada grupo de edad. Añaden a este respecto, que la presencia de dos profesionales no es un añadido, sino un requisito básico para garantizar una atención adecuada. «La calidad asistencial no es la misma con una persona que con dos y eso va en detrimento de las actividades, de la estimulación y de la propia organización del centro» , asegura una de las madres afectadas.

La escuela infantil de Vilaxoán atiende en la actualidad a 75 niños y niñas de 0 a 3 años, distribuidos en seis aulas. Según el cuadro de personal previsto, el centro debería contar con 12 maestras o educadoras, dos personas de servicios generales, una cocinera y una persona de limpieza. Sin embargo, la realidad a día de hoy es otra: en lugar de las 12 educadoras previstas, solo hay 11 debido a esa vacante que no se ha cubierto tras el cese de noviembre.

Con una educadora menos, añaden, se resienten las rutinas de higiene, los tiempos de descanso, las actividades de juego y estimulación y la capacidad de atender a las necesidades individuales de cada pequeño

Ante esta situación, las familias han decidido pasar a la acción. Los padres y madres han remitido escritos al Consorcio Galego de Servizos, organismo dependiente de la Consellería de Política Social y del que depende la red A Galiña Azul, para reclamar una solución inmediata y preguntar por los plazos de cobertura de la plaza. De momento no hay respuesta y la plaza sigue sin cubrirse.