Navidad cultural «a tres manos»

En el Concello de Valga consideran la exposición titulada «A tres manos» todo un «clásico de la Navidad» en el ámbito cultural. Es una muestra que acude cada año a su cita con el Auditorio Municipal, sito en Cordeiro, para presentar obras de Ángeles Garrido, Ana María González y Pepe Potel.

Son dieciséis las obras «en distintos soportes y de diversas variedades temáticas» que pueden verse este mes en las citadas instalaciones, según indican en el Concello para animar a los vecinos a visitarlas, tanto valgueses como de cualquier otra localidad.

Es una opción que puede resultar de lo más entretenida para los ciudadanos, sobre todo si aprovechan la visita a la exposición para conocer el Belén Artesanal en Movimiento de la parroquia de Campaña, muy cerca del Auditorio.

Entre las obras presentes esta vez en la sala de exposiciones aparecen cuatro pinturas de Ángeles Garrido. Entre ellas destaca el cuadro que muestra a un niño con la cabeza cubierta por una «palestina», dicen en el Concello que «en señal de luto y como homenaje a todos los niños y ciudadanos en general que sufren el horror de la guerra en Gaza».

Al margen de las cuatro obras de Ángeles Garrido –las otras tres se centran en la naturaleza–, el Auditorio acoge nuevamente el trabajo de la popular restauradora de bienes culturales Ana María González , una catoirense especializada en arqueología y autora de una reproducción del mosaico de Panxón localizado hace unos años en un anticuario de Nueva York, después de dos décadas desaparecido.

En esta ocasión la artista vikinga expone dos cuadros elaborados a lápiz, uno de ellos ganador del certamen de artes plásticas Novos Valores celebrado en 2013.

Y para completar la exposición aparecen las obras del fallecido Pepe Potel seleccionadas por su familia para la ocasión, «algunas de ellas inéditas» y con las embarcaciones tradicionales gallegas como eje central.