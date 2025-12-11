Muere Roberto Araújo, exconcejal de Cultura de Vilagarcía

Vilagarcía despidió ayer a Roberto Araújo Cortegoso, que fue concejal de Cultura durante dos mandatos, entre 1999 y 2007. La noticia de su fallecimiento causó un hondo pesar en la localidad, y su familia y allegados recibieron numerosas muestras de apoyo durante el velatorio, en el tanatorio de Rubiáns.

El Ayuntamiento emitió un comunicado en el que transmite sus condolencias a la familia y allegados del exconcejal, quien fue uno de los grandes impulsores de la Festa del Agua a principios de la década de 2000, contribuyendo a su difusión en toda España con iniciativas como la colaboración con el municipio de Vallecas, donde también se celebró una actividad similar.

La construcción del Auditorio Municipal y los primeros acuerdos con Caixanova para dotarlo de una programación de calidad, así como la obtención de la declaración de Interés Turístico Nacional para las Fiestas de San Roque, fueron algunos de los logros alcanzados en su mandato.