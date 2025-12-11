Las lonjas gallegas aumentan sus ingresos

En la recta final de 2025 las lonjas gallegas han mejorado ya los registros de 2024. Eso sí, como siempre en estos casos, el comportamiento no es igual en todos los puertos, de ahí que mientras algunas «rulas» se resienten con la pérdida de productividad tantas veces denunciada, otras presentan unos resultados excepcionales.

Tomando como referencia los once primeros meses del año se observa que en el conjunto de Galicia se subastaron más de 102.000 toneladas de producto por valor de casi 367 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2024 habían sido 97.754 toneladas y 342 millones de euros.

Prácticamente la mitad de lo despachado en primera venta procede de las Rías Baixas, que es donde más se notan las dificultades del sector mar-industria, a causa del declive del marisqueo.

De ahí que esta zona no pudiera beneficiarse de la aparente recuperación que se nota en otras, colocando en los mercados hasta el pasado 30 de noviembre más de 48.000 toneladas de mercancía por valor de 178 millones de euros, es decir, las mismas 48.000 toneladas de un año antes, pero con 9 millones de euros más ingresados.

Venta de marisco en el Mercado de Pontevedra. / Gustavo Santos

De las Rías Baixas, las que peor se comportaron, al menos en cuanto a volumen descargado, fueron las lonjas de Arousa y Vigo, en el primer caso quedándose en 20.000 toneladas de producto –2.000 menos que un año antes– y en el segundo, con apenas 19.000 toneladas, prácticamente como entre enero y noviembre de 2024.

Sin embargo, en la ría de Pontevedra se ha experimentado una notable mejoría, pasando de 2.317 a 3.372 toneladas y de 9 a 12 millones de euros.

Comparativa en la que también sale ganando la de Muros-Noia, pues de 4.000 toneladas en los once primeros meses del año pasado se elevó hasta las 6.500 en lo que va de ejercicio, con facturaciones de 10 y 14 millones de euros, respectivamente.

Es la misma evolución positiva que se ha experimentado en la Zona VIII (Coruña-Ferrol), que pasó de 21.173 a 25.000 toneladas y de 57 millones de euros a 70.

Volviendo a las Rías Baixas, y continuando con la comparativa entre los once primeros meses de este año y los del anterior, cabe reseñar que las lonjas de la Zona I (Vigo) mantuvieron el ritmo con las descargas de pescado, situadas en torno a las 18.000 toneladas y los 70 millones de euros.

Incluso se incrementó la actividad con los cefalópodos, ya que este grupo biológico pasó de 796 a 866 toneladas, y de 5,3 a 5,6 millones de euros.

Sin salir de Vigo, citar a los bivalvos, que cayeron desde 540 a 375 toneladas y de 6,5 a ,3 millones de euros.

En cuanto a la Zona II (Pontevedra), la mejoría experimentada este año radica, por ejemplo, en los cafalópodos, pues de apenas 367 toneladas (2,3 millones de euros) se pasó a más de 492 toneladas (3,1 millones), confirmándose lo bien que ha sentado al pulpo el parón de tres meses registrado antes del verano.

Pulpo en la lonja de Bueu. / FdV

El pescado también fue a más este año en la ría pontevedresa, con 2.541 toneladas y 4,5 millones de euros, frente a las 1.699 toneladas y los 3,6 millones de euros del ejercicio pasado.

Ya en Arousa (Zona III), el descenso de volumen experimentado obedece a la menor descarga de algas, equinodermos y pescado.

Esta última familia generó más de 33 millones tras la venta en lonja de 16.511 toneladas, superando los apenas 32 millones ingresados el año pasado por la comercialización de casi 19.000 toneladas.

Esto demuestra que hay menos producto, pero los precios son más elevados en primera venta y, lógicamente, también cuando los afronta el consumidor final.

Frente a estas caídas, grupos biológicos que preocupan tanto como el de los bivalvos se mantienen en torno a las 1.500 toneladas y más de 20 millones de euros, lo que supone 2 millones por encima de lo ingresado entre enero y noviembre de 2024.

Los crustáceos de Arousa, por su parte, pasaron de 181 toneladas (3,8 millones de euros) a 196 toneladas (4,3 millones), mientras que los cefalópodos subieron de 891 toneladas (5,9 millones) a 1.197 (7,3 millones de euros).

Pesaje de bivalvos en la lonja de Moaña. / G. Núñez

Para completar las alusiones a las Rías Baixas hay que destacar que desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de noviembre se subastaron en las lonjas de Muros-Noia 5,6 toneladas de pescado por valor de 6 millones de euros, lo que supone una tonelada más y dos millones de euros por encima de lo conseguido un año antes.

En cuanto a los bivalvos, con tanta presencia y repercusión en aguas de Noia y lonjas como la de O Testal, pasaron de 451 a 608 toneladas, y de 4,3 a 6 millones de euros.

En definitiva, y volviendo al principio, que las «rulas» de la comunidad están a punto de cerrar un 2025 incluso mejor que 2024.

Descarga de volandeira en Cambados. | Iñaki Abella

A la espera de contabilizar todas las operaciones de primera venta de diciembre –a veces tardan semanas en actualizarse las cifras introducidas en la plataforma Pesca de Galicia–y, a expensas de lo que puedan dar de sí las capturas y ventas navideñas, las 102.000 toneladas de producto y los 367 millones de euros obtenidos en la comunidad rebasaron ya las apenas 98.000 toneladas y 342 millones de euros con los que cerraron 2024 las lonjas de Galicia.

Zona I: el dominio de la ciudad olívica

Los más de 85 millones de euros facturados en las lonjas de la ría de Vigo en lo que va de año –hasta el 30 de noviembre– proceden mayormente del punto de venta existente en la ciudad olívica, ya que generó casi 74 millones de euros tras la venta de 18 de las 19 toneladas totales de esta que se conoce como Zona I.

En ella se asientan lonjas como Cangas, con 244 toneladas de producto en el mismo periodo y casi 4 millones de euros obtenidos con ello, frente a las 136 toneladas de Baiona, en este caso con unos ingresos de 2,4 millones de euros.

Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Ricardo Grobas

La tercera en discordia es la lonja de Baiona, que supera las 136 toneladas y los 2,3 millones de euros, por delante de las 67 toneladas de Moaña (1 millón) y las 65 de Canido (Vigo), en este caso con 953.000 euros hasta el pasado 30 de noviembre.

Completan la relación las «rulas» de Vilaboa, con casi 62 toneladas en once meses (732.000 euros); la de Redondela, que ronda las 54 toneladas y los 665.000 euros; la de A Guarda, que va por la 48 toneladas y 1 millón de euros; Arcade, que roza la 46 toneladas y 612.000 euros; y Panxón, con 11 toneladas (116.00 euros).

Zona II: de Portonovo a Bueu y Marín

De las 3.372 toneladas de producto despachadas (12 millones de euros) en la ría de Pontevedra desde que comenzó el año, nada menos que 1.747 fueron comercializadas desde Portonovo, que obtuvo por ello 2,7 millones de euros.

Le sigue de cerca, en cuanto a volumen, la lonja de Marín, con 1.118 toneladas que sitúan a esta lonja en la primera posición del ranking en lo que a facturación se refiere, ya que obtuvo 3,5 millones de euros.

Por detrás, la «rula» de Bueu, que en los once primeros meses del año comercializó 254 toneladas por valor de 2,8 millones de euros, apareciendo a continuación la de Campelo, con 178 toneladas y 2,5 millones de euros. La más pequeña de la zona pontevedresa es la de Aldán-Hío, que se limita a 74 toneladas de mercancía y 849.000 euros.

En los puntos de primera venta de esta ría destacan especies como la sardina, con más de mil toneladas vendidas, seguida por el jurel, con 547, la pota común, con 254, 231 toneladas de bocarte y 185 de pulpo.

Esta última es una de las especies más rentables, de ahí que generara más de dos millones de euros en solo ocho meses, ya que tres de los once los pasó en veda.

La lonja de O Testal, en Noia. | M. Méndez

Zona III: el despegue de Cambados

La excelente temporada de la volandeira en la lonja de Tragove contribuye de manera decisiva a situar al puerto de Cambados en segunda posición del ranking en la ría de Arousa, claramente dominada por Ribeira, con 17.172 de las 19.836 toneladas totales y unos ingresos de casi 41 millones de euros, para un montante de cerca de 67 millones entre todas las «rulas» arousanas.

La cambadesa despachó en los once primeros meses 869 toneladas, por valor de casi 6 millones de euros, desbancando a la lonja carrilexa, que tras los problemas de la cofradía con la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) se queda por ahora en 407 toneladas y 5 millones de euros.

Respecto a las demás, A Illa ronda las 402 toneladas (2,5 millones de euros) y O Grove paga las consecuencias del cese de actividad marisquera, conformándose con 383 toneladas de producto que, en cualquier caso, generaron cerca de 5 millones de euros.

Lonjas como la de la Vilanova se limitan a 112 toneladas (1,6 millones de euros) y Vilaxoán se conforma con 69 toneladas (865.000 euros).

Zona IV: no todo es almeja y berberecho

Aunque lo parezca, porque son sus especies más populares, al almeja y el berberecho no son la principales especies descargadas en las lonjas de la ría de Muros-Noia. Manda, y mucho, el jurel, con 2.378 toneladas, el bocarte, con 1.576 y la sardina, con 1.384 toneladas en los once primeros meses del año.

Después sí que aparecen el berberecho, con 308 toneladas y la almeja japónica, con 144, en ambos casos con 1,7 millones de euros.

También el pulpo aparece en las primeras posiciones, con 91 toneladas y 1 millón de euros, al igual que la xarda pintada, con 82 toneladas De la ría de Muros-Noia, las más importantes son las lonjas de Portosín, que es la primera en volumen, 3.593 toneladas (3,9 millones de euros), y la muradana, que abandera el ranking de facturaciones con 4,5 millones de euros (1.206 toneladas de producto).

Junto a ellas, la de Porto do Son, con 1.162 toneladas y 1,6 millones de euros, la de Noia, con 424 toneladas de bivalvos y 3,5 millones facturados, y la lonja de Esteiro, con 33 toneladas (559.000 euros).