Gómez y Fole cruzan duros ataques por la gestión deportiva en Cambados

El caso de un deportista respecto a la utilización de las instalaciones municipales de Cambados ha desatado un intenso cruce de acusaciones entre la concejala Noelia Gómez y la oposición.

La queja del PP sobre un cambio de criterio y cerradura fue defendido por la edil de Somos ante la existencia de incumplimientos y robos en los vestuarios, destacando que «es la primera vez que un usuario no quiere llegar a buen puerto (...) En todo momento intentamos llegar a soluciones».

Es más, asegura que cuando gobernaban ellos «era misión imposible acceder si no eras su amigo» y le pidió que expliquen el mantenimiento que hicieron esos 28 años, además de acusarles de «enfangar» sus solicitudes de ayudas a administraciones de su color político.

Gómez también contrapuso una serie de logros de los gobiernos de coalición posteriores, incluyendo del que forma parte: la creación de la Gala do Deporte, de una línea de ayudas para atletas de élite, la organización de eventos como traer a la selección femenina nacional de fútbol o un campeonato de boxeo gallego, o campus de verano e invierno para la conciliación familiar, entre otros. Y es que considera «la memoria de la portavoz del PP bastante selectiva».

Para Sabela Fole esta lista «es una osadía porque la mayor parte fueron gestionados o conseguidos por los propios clubs». Pero además, «es surrealista que saque pecho» de su gestión porque «las quejas de clubs y deportistas son constantes», aseguró.

Asimismo le reprochó el caso de las subvenciones para arreglar Burgáns y la cubierta de O Pombal -en uno la Diputación concedió una prórroga y en la otra no-. Y tildó de «irónico» que les acuse de enlamar las subvenciones, «cuando ya se encargó tristemente ella sola», añadió, recordando el caso del año pasado, relativo al club que presidió. «Hay que estar atentos porque el tufo a favoritismo de Gómez siempre estás presente», añadió.