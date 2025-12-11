García cree que Castaño quiere «saquear el bolsillo de los catoirenses»
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde, advierte de que «está en juego la solvencia y el futuro» de la localidad a causa de la difícil situación financiera de las arcas municipales. Es por eso que pide al actual regidor, el nacionalista Xoán Castaño, que deje de «echar balones fuera» hablando de deudas heredadas y se ponga a trabajar para lograr financiación. Pero no del modo que, sospecha García, pretende el BNG, ya que vaticina que «el alcalde recurrirá a la subida del IBI y las tasas municipales para afrontar el déficit económico que arrastra el Concello». García llega a decir que la «incapacidad» de Castaño lo llevará a «saquear el bolsillo de los ciudadanos» y le exige la presentación de las cuentas de 2024, «pendientes de regularizar».
