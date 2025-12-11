Festas de Ribadumia dona sus fondos a cuatro asociaciones

La asociación cultural de Festas de Ribadumia, conjuntamente con la asociación Romería de Santa Baia, han decidido donar a cuatro colectivos de apoyo social el dinero que habían recaudado para las fiestas del verano pasado, y que no pudieron celebrarse. En concreto, las comisiones repartirán el importe de los donativos de los vecinos, de las subvenciones y de la Lotería de Navidad entre Galiciame, la Carreira de Leo, Esmar y TDAH Salnés.