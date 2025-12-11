«En marea baixa» de Manuel Carballeira gana el Ernesto Goday de O Grove

Manuel Carballeira Rivas, residente en Valdoviño, se ha alzado con el XIII Concurso de Pintura Ernesto Goday, dotado con 3.000 euros. Además, el ganador recibirá la medalla de la Asociación Española de Pintores y Escultores con la que el Concello de O Grove mantiene un convenio de colaboración. Una entidad de la que fue miembro el artista meco.

Ha sido por la obra «En marea baixa» y este año se presentaron 42 creaciones de las cuales, ocho fueron seleccionadas para formar parte de una exposición, que podrá visitarse en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey durante el mes de enero. El catálogo estará listo próximamente.

El jurado estuvo compuesto por Rosa Villaronga Goday, Sebas Anxo e Amelia Palacios y se reunió el 10 de decembro para dictaminar esta decimotercera edición del certamen convocado por el Ayuntamiento.