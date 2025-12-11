Emerxencias sofoca un incendio que se inició en el acumulador de agua de un galpón de Corbillón
El Servicio de Emerxencias de Cambados sofocó durante la madrugada de ayer miércoles un incendio que se originó en el interior de un galpón de Corbillón. El fuego empezó sobre las cinco de la mañana, presuntamente en un acumulador de agua. Emerxencias apagó el fuego, y posteriormente se enfrió y ventiló la estancia. En el interior había numeroso material, como madera o cables, pero el hecho de que con el calor rompiese una tubería de agua, y esta se esparciese por la zona, evitó que los daños materiales fuesen mucho mayores.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados
- El precio del mejillón gallego en los puertos va a desplomarse durante los próximos días
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas
- David Morales revive la Vilagarcía de los 30 a los 50 con IA: un viaje al pasado perdido
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?