Emerxencias sofoca un incendio que se inició en el acumulador de agua de un galpón de Corbillón

El Servicio de Emerxencias de Cambados sofocó durante la madrugada de ayer miércoles un incendio que se originó en el interior de un galpón de Corbillón. El fuego empezó sobre las cinco de la mañana, presuntamente en un acumulador de agua. Emerxencias apagó el fuego, y posteriormente se enfrió y ventiló la estancia. En el interior había numeroso material, como madera o cables, pero el hecho de que con el calor rompiese una tubería de agua, y esta se esparciese por la zona, evitó que los daños materiales fuesen mucho mayores.