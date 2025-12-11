Los diputados Bouzós y Tourís destacan la labor social de la Asociación O Castro

La Asociación O Castro de Baión recibió recientemente la visita de los diputados provinciales de Pontevedra Paula Bouzós y Javier Tourís, en una jornada destinada a conocer de primera mano la actividad diaria de este colectivo, considerado ya un referente del tejido asociativo y de la labor social en la provincia.

«Es una gran asociación, vinimos a ver cómo funciona y para abrir una línea de colaboración dado que mueve a cerca de 2.000 usuarios entre una cosa y otra», destacó Paula Bouzós, subrayando el impacto social que tiene el trabajo del colectivo en Baión y en su entorno.

En la misma línea se expresó Javier Tourís: «Hay que felicitar a Pepe por la gran labor social que hacen». El diputado provincial insistió en que proyectos como O Castro ejemplifican el papel fundamental del asociacionismo a la hora de crear comunidad.

Por su parte, el presidente Pepe Sabarís agradeció la visita de los representantes provinciales y aprovechó la ocasión para reivindicar el papel del voluntariado como uno de los pilares de la entidad.