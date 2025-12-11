Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarticulan un punto de venta y distribución de droga a narcopisos de Arousa

El operativo desarrollado en Vilanova deja un detenido y la incautación de cantidades de droga, dinero en efectivo y material

Material incautado en la operación contra la venta de droga en Vilanova de Arousa

Material incautado en la operación contra la venta de droga en Vilanova de Arousa

Lucía Romero

Vilanova

La Policía Nacional ha dado un nuevo golpe al tráfico de drogas a mediana escala con la desarticulación de un «importante» punto de venta y distribución ubicado en Vilanova de Arousa.

El dispositivo se ha saldado con un detenido, acusado de suministrar sustancias estupefacientes a varios narcopisos de la zona. Según los investigadores, almacenaba el material en su vivienda y allí encontraron droga y objetivos para su preparación y distribución.

En concreto, 60 plantas de marihuana en una plantación indoor situada en el bajo del inmueble, totalmente acondicionado; así como 350 gramos de cocaína en roca; varias dosis de diversas sustancias estupefacientes; 62.000 euros de dinero en efectivo; cuatro básculas de precisión y tres teléfonos móviles. También hallaron varios dispositivos inhibidores de frecuencias.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y el operativo ha sido bautizado con el nombre de Ninja III, un apelativo utilizado en anteriores golpes policiales al tráfico a mediana escala en Arousa.

Esta investigación se remonta al pasado mes de septiembre, cuando se tuvo conocimiento a través de la Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa de la existencia de un individuo que estaría suministrando sustancia estupefaciente a varios narcopisos de la localidad.

Siempre según las mismas fuentes, con la información recabada, a partir de ese momento se establece un operativo conjunto entre la UDYCO y esta comisaría, iniciando de manera coordinada una serie de investigaciones con las que se logra determinar y confirmar las sospechas.

Así, ubicaron el lugar donde se almacenaban las sustancias y procedieron a la entrada y registro, desmantelando «un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes en el Vilanova de Arousa».

