Desarticulan un punto de venta y distribución de droga a narcopisos de Arousa

La Policía Nacional ha dado un nuevo golpe al tráfico de drogas a mediana escala con la desarticulación de un «importante» punto de venta y distribución ubicado en Vilanova de Arousa.

El dispositivo se ha saldado con un detenido, acusado de suministrar sustancias estupefacientes a varios narcopisos de la zona. Según los investigadores, almacenaba el material en su vivienda y allí encontraron droga y objetivos para su preparación y distribución.

En concreto, 60 plantas de marihuana en una plantación indoor situada en el bajo del inmueble, totalmente acondicionado; así como 350 gramos de cocaína en roca; varias dosis de diversas sustancias estupefacientes; 62.000 euros de dinero en efectivo; cuatro básculas de precisión y tres teléfonos móviles. También hallaron varios dispositivos inhibidores de frecuencias.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y el operativo ha sido bautizado con el nombre de Ninja III, un apelativo utilizado en anteriores golpes policiales al tráfico a mediana escala en Arousa.

Esta investigación se remonta al pasado mes de septiembre, cuando se tuvo conocimiento a través de la Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa de la existencia de un individuo que estaría suministrando sustancia estupefaciente a varios narcopisos de la localidad.

Siempre según las mismas fuentes, con la información recabada, a partir de ese momento se establece un operativo conjunto entre la UDYCO y esta comisaría, iniciando de manera coordinada una serie de investigaciones con las que se logra determinar y confirmar las sospechas.

Así, ubicaron el lugar donde se almacenaban las sustancias y procedieron a la entrada y registro, desmantelando «un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes en el Vilanova de Arousa».