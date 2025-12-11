Cuarto robo de cable de cobre del alumbrado público en tres meses

El Concello de Catoira denuncia el cuarto robo de cable de cobre en el alumbrado público en el plazo de tres meses.

Esta vez fueron 400 metros los que alguien se llevó en la aldea de Freixeiro, en la parroquia de Abalo, donde se produjo otro episodio similar en octubre.

El alcalde anuncia que los operarios tratan de recuperar el alumbrado atacado para reponer la iluminación en la zona, e insiste en que este tipo de robos obligan al Concello a «afrontar reparaciones muy costosas», convirtiéndose en «una auténtica sangría económica».

Además advierte de que, en caso de continuar los robos con esta periodicidad y magnitud, «será muy difícil de afrontar a reparación del alumbrado público en tiempo y forma».

Abundando en ello, Xoán Castaño sostiene que «reparaciones así son un gasto que no está contemplado en el presupuesto» y constituye «una sobrecarga» económica que, a este ritmo, se llevará «muchos miles de euros que precisamos para otras actuaciones».

Es por ello que vuelve a reclamar a la Subdelegación del Gobierno que incremente la presencia de la Guardia Civil en la localidad y «acelere las investigaciones para evitar que se produzcan más robos».

Aunque es algo difícil de frenar, dado que «la Guardia Civil indica que en estos momentos el robo de cobre, al que ya se llama ‘oro rojo’, está aumentando en zonas rurales, tanto a manos de bandas itinerantes como de delincuentes locales no especializados que espolian todo el material que pueden».

Incluso aclara el alcalde que «el precio de este metal está subiendo a máximos históricos, alentando mercados ilícitos».

De ahí que el Concello decidiera iniciar la tramitación para instalar cámaras de vigilancia con las que «obtener imágenes que puedan facilitar la identificación de los autores o movimientos sospechosos que propicien alguna detención».

Recuerda el propio regidor que «la primera sustracción de cable se produjo a mediados de septiembre en Cruceiro de Arón, donde los cacos se llevaron 200 metros de cable de las tuberías del alumbrado público».

Posteriormente se produjo el primero de los robos en el lugar de Freixeiro y a continuación llegó el del parque empresarial de Abalo y la avenida Muíños de Vento, donde los ladrones se llevaron cable y dañaron la infraestructura eléctrica, dejando sin luz tres kilómetros de carretera.