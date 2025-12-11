Comienzan los conciertos solidarios en O Piñeiriño

La Asociación Veciñal Breogán celebrará este sábado una nueva edición de sus «Concertos Solidarios de Nadal» en el Centro Cultural Breogán en O Piñeiriño, con recogida de alimentos a favor de Cáritas. La jornada comenzará a las 18.00 horas con la visita de Papá Noel, acompañado por el grupo de danza k-pop North ADT, que actuará a las 18.30.

A partir de las 20.00 horas arrancarán los conciertos, con las actuaciones de Grupo Música 10, Los Bics y el DJ Edu Lambretta, que ofrecerá una sesión en vinilo de hasta dos horas. La entrada es libre y el bar del centro permanecerá abierto durante el evento.