El colegio San Francisco pide ayuda para una nueva edición de «Reto T»

El colegio San Francisco de Vilagarcía ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña solidaria «Reto T», una iniciativa con la que el centro educativo busca sensibilizar al alumnado y a sus familias sobre la realidad de quienes peor lo están pasando, al tiempo que colabora con Cáritas en la recogida de alimentos. El objetivo vuelve a ser tan ambicioso como simbólico y no es otro que alcanzar una tonelada de comida.

La dinámica del reto es sencilla y está abierta a la participación popular. Los alimentos pueden entregarse directamente en el colegio San Francisco, donde se van almacenando las cajas que luego recoge Cáritas para su posterior distribución. Además, este año se habilita también el bar A Perla como punto de recogida , facilitando que quienes no tengan un vínculo directo con el centro escolar puedan participar igualmente en la campaña.

Para organizar mejor la donación y garantizar variedad en los productos, el colegio ha decidido articular el «Reto T» por semanas temáticas, cada una centrada en un tipo de alimento básico como puedan ser pasta, legumbres, galletas o leche.

La campaña arrancó hace tres semanas y se mantendrá activa hasta el 17 de diciembre. Desde el colegio San Francisco ponen el acento en el carácter educativo y solidario del proyecto que, en su primera edición, llegó a superar las cinco toneladas.