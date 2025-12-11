La cofradía intentará empezar el lunes próximo la campaña de pesca de la vieira
Están pendientes de un informe del CIMA sobre el estado del recurso
A.M.
La cofradía de Cambados tratará de empezar la campaña de extracción de vieira el lunes de la próxima semana, que es el 15 de diciembre. De todos modos, el pósito aún está a la espera de reunirse con la Consellería do Mar, puesto que este año todo apunta a que hay muy poco marisco, y se ha encargado un estudio al CIMA sobre el estado del recurso. Ese informe, que no está terminado, es el que determinará finalmente a partir de cuándo se puede pescar, en qué zonas de la ría y qué cantidades.
En cualquier caso, y con la finalidad de ir adelantando trabajo y de que los armadores tengan tiempo para preparar sus barcos y aparejos, el pósito pretende citarles hoy jueves para explicarles la situación actual y hablarles de lo que puede pasar a partir de la semana próxima. El patrón mayor, Alejandro Pérez, ya advirtió en su momento de que todo apunta a que este año hay muy poca vieira de tamaño comercial, con lo que, presumiblemente, la campaña sería corta.
El Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) está estudiando el estado de las poblaciones de vieira en la ría de Arousa para de este modo compatibilizar la explotación con la conservación.
