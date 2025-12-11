Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La CIG advierte de movilizaciones en el sector de la conserva

La asamblea de delegados del sindicato CIG en el sector de la conserva ha decidido que si no hay acuerdo en la reunión del convenio, prevista para el próximo lunes, día 15, se convocarán movilizaciones. Desde la CIG lamentan la falta de avances en las negociaciones, que se están celebrando en Madrid, y recuerda que las trabajadoras reclaman cambios en la clasifiación profesional, reducción de la jornada y mejoras en los permisos y licencias.

