Catoira busca con urgencia un conductor para sus vehículos municipales

El gobierno de Catoira hace un llamamiento casi desesperado para encontrar aspirantes a ocupar la plaza de conductor del camión de la basura y otros vehículos municipales.

Es un puesto a jornada completa con «una retribución mensual de 1.654 euros y un contrato temporal que se prolongará hasta que se cree y se cubra la plaza de manera definitiva.

El alcalde Xoán Castaño, explica que la urgencia se debe a la jubilación del conductor habitual y la baja del personal del programa + Provincia que podía hacerse cargo de sus funciones. Los interesados deben formalizar la solicitud entre hoy y mañana para así acceder al proceso selectivo a desarrollar mediante oposición y concurso.