Cambados y A Illa inauguran con una fiesta sus aldeas de Navidad
Cambados y A Illa inauguran mañnaa viernes sus aldeas navideñas con fiestas en las que no faltán la música, la animación y los dulces para los asistentes.
La capital del Albariño abrirá a las 19.00 horas para estrenar un poblado de siete casitas nuevas -algunas con juegos- y elementos decorativos rescatados de años anteriores. Pero también el parque de atracciones donde habrá dos hinchables y un scalextric, que visitarán un paje real y otros personajes para repartir caramelos, según el concejal de Festexos, Tino Cordal.
El Concello tuvo que posponer todo esto por la lluvia de la semana pasada y en A Illa también esperan vivir hoy un buen ambiente después de que el mal tiempo aguara el encendido del alumbrado.
En su caso, la cita comenzará a las 19.30 horas, en la plaza del Concello, que se convertirá «en un espacio mágico pensado para el disfrute de las familias» con un evento en el que habrá música y chocolate caliente para todos, como explicaron el alcalde, Luis Arosa, y la concejala Rosi Viana.
