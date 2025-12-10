Vilagarcía licita la reforma y humanización de Vicente Risco

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha sacado a licitación la reforma de la calle Vicente Risco, situada en el entorno de la iglesia parroquial de Santa Eulalia y de la plaza de España. La obra tiene un presupuesto de 400.000 euros, y permitirá completar la peatonalización de la plaza de España y su entorno.

Eso sí, desde Ravella se advierte de que, el Ayuntamiento, «lleva meses esperando el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, un trámite obligatorio por estar ubicado en una zona de interés histórico y patrimonial».

Dado que el visto bueno se retrasa, y «con el objetivo de adelantar las obras y evitar retrasos, el gobierno local decidió agilizar los trámites de su competencia iniciando el procedimiento de contratación», explican desde el Concello. El otro informe sectorial necesario, el de Aguas de Galicia, se presentó hace tiempo con un resultado favorable.

Así las cosas, la licitación se publicó ayer en la plataforma de contratación pública y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 29 de diciembre. La obra tiene un plazo de ejecución de 8 meses, y se incluyó en el acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales de 2025, firmado entre el PSOE y el BNG, ya que esta obra fue propuesta precisamente por los nacionalistas. El proyecto incluye la renovación de servicios.