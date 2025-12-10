Valga presume de asociacionismo

El auditorio de Afundación en la ciudad de Pontevedra fue el lugar elegido por la Diputación para celebrar la primera edición de su gala Provincia Comunitaria, con la que sacar a relucir la apuesta del gobierno provincial por los colectivos vecinales y socioculturales.

«En dos años y medio, pasamos de cero a casi 11,5 millones de euros en apoyo al movimiento vecinal, de cero a tres planes diseñados específicamente para el vecindario y de cero a cerca de un millar de colectivos atendidos», enumeró el presidente provincial, Luis López, ante más de 700 invitados participantes en el movimiento vecinal en un acto presentado por el cómico Isi y la periodista Rocío Padín.

Allí se encontraba una nutrida representación del Concello de Valga, ya que fueron doce los colectivos de la localidad beneficiados, en su caso con subvenciones que sumaron este año cerca de 115.000 euros destinados a adquisición de equipamientos de todo tipo y ejecución de obras de mejora en sus locales sociales.

La actuación de la coral polifónica valguesa. / FdV

Unas entidades, las valguesas, que acudieron a la cita con el alcalde a la cabeza y quisieron agradecer el apoyo brindado por la Diputación al amparo del Plan Provincia Comunitaria, diseñado para arropar a las entidades y fortalecer el papel que desempeñan como herramientas de cohesión social y territorial.

Lo cierto es que fue una gala en la que Valga estuvo muy presente, ya que además de acudir numerosos vecinos y autoridades locales, actuó la Coral Polifónica Santa Comba, que interpretó «A Caracola» y estrenó «las nuevas tablets adquiridas con la subvención de la Diputación, en las cuales han introducido todas las partituras y demás material necesario para sus conciertos», explican en el Concello.

«Con esta ayuda vamos a seguir mejorando», aseguró la presidenta de la coral, Valentina Ferro, al tiempo que el director, Manuel López Castro, hacía un llamamiento «para que más gente se integre en las corales y el público asista a las actuaciones, ya que eso nos da fuerza para seguir adelante».

Palabras de agradecimiento que compartió el propio regidor, José María Bello Maneiro, sabedor de que «las ayudas que la Diputación otorga a los colectivos vecinales y culturales son de gran importancia, especialmente en concellos rurales y con población muy diseminada, como sucede en el nuestro».

Algunos de los vecinos participantes. / FdV

Destaca así el gobierno valgués los alrededor de 10.000 euros que logró cada colectivo este año para acciones como la adquisición de diverso material para su local social, en el caso de la asociación vecinal, sociocultural y deportiva de la parroquia de Campaña.

Cantidad semejante a la obtenida por la asociación de vecinos de Balleas, en este caso para obras de acondicionamiento de su local social, y a la entregada a la asociación vecinal, cultural y deportiva de Cordeiro, con el fin de pintar el exterior de su sede e instalar iluminación led.

La Asociación Mulleres Rurais Albor fue otra de las entidades beneficiarias, también para acondicionar su sede. Como lo fueron la citada asociación vecinal y musical Coral Polifónica Santa Comba o la tan conocida Asociación de Amigos do Belén, que con esa ayuda pudo acometer el cierre de los jardines exteriores del local en el que se muestra estos días el Belén Artesanal en Movimiento.

Asimismo, la asociación vecinal y cultural de Vilarello logró 10.000 euros para mejorar la sede y adquirir material, que es también el destino dado al dinero concedido a la asociación de Casal de Eirigo, en este caso con el objetivo añadido de limpiar el tejado de su sede.

Completan la relación de entidades valguesas subvencionadas con arreglo al plan aludido, la asociación de Santa Lucía e San Antonio, la de Vilar-Vilarello, la de Cerneira –para la primera fase de construcción de un local social– y la de Xanza, para cambiar el falso techo del local y adquirir equipamiento.

Los representantes de tales colectivo fueron, junto al primer edil y la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, algunos de los 700 asistentes a la «gala de la vecindad», donde el presidente de la Diputación no solo destacó el Plan Provincia Comunitaria, sino también el Máis Aqua, con el que mejorar la captación, abastecimiento y control de las comunidades de usuarios de agua, y el Máis Novaqua, dirigido a regularizar traídas del líquido elemento.

«Estos planes de apoyo al movimiento vecinal de la provincia no son ningún regalo por parte de la Diputación, sino un deber y un ejercicio de responsabilidad institucional y agradecimiento», concluyó Luis López.

El mismo que aprovechó para reiterar el compromiso de su gobierno con las asociaciones vecinales y las comunidades de usuarios de aguas, desde el convencimiento de que «gracias a vosotros, vivimos en una provincia más avanzada, más participativa y más cohesionada».