José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
Usuarios de la biblioteca meca reclaman arreglos interiores

Esperan que la obra del cambio de tejado incluya pintados de paredes, sobre en la zona infantil

Vista exterior de la biblioteca de O Grove.

R. A.

O Grove

Los usuarios de la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey esperan que los trabajos de renovación del tejado cumplan las expectativas y vayan de la mano de otras actuaciones, como el arreglo de los desconchados y manchas de humedad en el interior. Sobre todo en la zona donde se realizan las actividades para los más pequeños, pues aseguran que hay rastros de moho negro.

El Concello indicaba el lunes que los trabajos concluirán esta semana después de sustituir toda la estructura, que estaba dando problemas de goteras y filtraciones.

Asimismo señalaba que en cuanto suceda, revisará el resultado y pondrá fecha a la reapertura del centro, cerrado desde hace un mes. De momento, algunos usuarios han notado que la integración de las ventanas y algunos tramos del panel sandwich pueden traer problemas en cuanto a que siga entrando agua.

