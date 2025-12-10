Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo de Galicia ordena la reapertura del albergue de Carril

A.M.

Vilagarcía

Turismo de Galicia ha ordenado la reapertura del albergue de peregrinos de Carril, tras las obras realizadas por el Ayuntamiento de Vilagarcía para reparar el desprendimiento de parte del forjado de la cubierta del establecimiento ocurrido el pasado septiembre. El Concello informó a Turismo de Galicia el pasado viernes, 5 de diciembre, de la finalización de las obras y de que la actividad podía reanudarse con seguridad.

Las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento consistieron en reparar el desprendimiento mediante la instalación de una malla de acero galvanizado en la zona de la cubierta, sobre las zonas de uso.

